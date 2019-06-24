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СНГ 24.06.2019 17:02

От взрыва на складе боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек - глава региона

Один человек погиб в результате взрыва на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, сообщил глава региона Умирзак Шукеев.

"Один человек погиб. В его автомобиль попал снаряд", - сказал Шукеев на брифинге в понедельник.

Ранее власти Туркестанской области Казахстана сообщили о 31 пострадавшем в результате взрывов на военном складе в городе Арысь на юге страны.

"По данным областного управления здравоохранения на сегодняшний день в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший. Окончательные данные уточняются", - написал советник главы области Сакен Калкаманов в Фейсбуке в понедельник.

Со своей стороны в управлении здравоохранения Шымкента агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили, что в городские больницы поступило 19 человек.

Ранее Калкаманов сообщал о 16 пострадавших. Между тем в приемном покое Шымкентской городской больницы скорой помощи агентству сообщили, что к ним поступили 21 человек, из них четверо детей, которые были направлены в детские медучреждения.

В понедельник утром в складском помещении воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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