От взрыва на складе боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек - глава региона

Один человек погиб в результате взрыва на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, сообщил глава региона Умирзак Шукеев.

"Один человек погиб. В его автомобиль попал снаряд", - сказал Шукеев на брифинге в понедельник.

Ранее власти Туркестанской области Казахстана сообщили о 31 пострадавшем в результате взрывов на военном складе в городе Арысь на юге страны.

"По данным областного управления здравоохранения на сегодняшний день в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший. Окончательные данные уточняются", - написал советник главы области Сакен Калкаманов в Фейсбуке в понедельник.

Со своей стороны в управлении здравоохранения Шымкента агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили, что в городские больницы поступило 19 человек.

Ранее Калкаманов сообщал о 16 пострадавших. Между тем в приемном покое Шымкентской городской больницы скорой помощи агентству сообщили, что к ним поступили 21 человек, из них четверо детей, которые были направлены в детские медучреждения.

В понедельник утром в складском помещении воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек.