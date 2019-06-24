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ТЭК 24.06.2019 17:06

Нефть продолжает расти на ожиданиях санкций против Ирана, Brent подорожала до $65,3 за баррель

Нефтяной рынок с опасением воспринял угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Ирана, основные марки растут в ходе торгов и торгуются близко к максимумам за три недели.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:43 подорожали на $0,14 (0,21%) - до $65,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,55 (0,94%) - до $57,97 за баррель.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

"Наши требования к Ирану очень просты - никакого ядерного оружия и прекращение спонсирование терроризма", - заявил Трамп в понедельник.

"Остаток лета нефтяной рынок, скорее всего, будет поддерживаться растущими рисками вооруженного конфликта в Персидском заливе, перебоями в добыче в США из-за сезона ураганов, ожидаемым улучшением прогнозов спроса на ожиданиях снижения ставки Федрезерва, и ожиданиях перемирия в торговой войне между США и Китаем по итогам саммита в Осаке", - сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]