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СНГ 24.06.2019 19:48

Граждане Молдавии винят демократическую партию за политический кризис в стране - опрос

Подавляющее большинство граждан Молдавии - 73,7% - считают Демократическую партию (ДПМ) и ее лидера Владимира Плахотнюка виновными в недавнем политическом кризисе, свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

11% респондентов считают виновным в кризисе Конституционный суд, 6% - коррупцию на всех уровнях, 5,8% - олигархов, 5,1% - весь политический класс, 4,9% - лиц, причастных "к краже миллиарда" (бизнесмен Илан Шор обвиняется в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии - ИФ), 4,4% - юстицию и плохое законодательство, 3,4% - все общество, сообщил результаты опроса на брифинге в понедельник председатель АСДМ Виктор Мокану.

По его словам, опрос проводился 11-22 июня, поэтому лишь частично охватывает период политической неопределенности в стране, который завершился со вступлением в свои полномочия нового правительства.

Представители Демпартии также возглавляют антирейтинг доверия населения: Плахотнюку не доверяет 82,4%, председателю партии "Шор" Илану Шору - 75,9%, бывшему премьер-министру Павлу Филипу - 74,8%.

Лидеру "Нашей партии" Ренато Усатому не верят 72,3%, председателю Партии коммунистов Владимиру Воронину - 69,8%.

Менее половины респондентов (41,4%) назвали "спокойной" текущую социально-политическую ситуацию в Молдавии, еще 15,2% считают, что ее нельзя назвать ни спокойной, ни напряженной, а 29,6% считают ситуацию обостренной.

Порядка 36% респондентов считают, что в ближайшее время могут повториться события 7 апреля 2009 года, когда уличные протесты переросли в столкновения с полицией. Противоположного мнения придерживается 42,4%.

Опрос проведен АСДМ 11-22 июня по собственной инициативе среди 1191 респондента из 87 населенных пунктов, за исключением Приднестровья. Погрешность +- 3%.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КРИЗИС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]