Жара 40 градусов по Цельсию приходит в Европу

Жителей ряда европейских стран - Франции, Германии, Испании - с понедельника ожидает экстремально жаркая погода на этой неделе, сообщают западные СМИ.

По данным агентства Associated Press, французские метеорологи выпустили предупреждение "оранжевого" уровня тревоги, второго по степени опасности. Ожидается, что в Париже уже в понедельник температура будет достигать 40 градусов по Цельсию, пик жаркой погоды придется на 25 июня.

Они полагают, что жару принесут с собой порывы ветра, двигающиеся в сторону Европы из Сахары.

Летом 2003 года во Франции умерли 15 тыс. человек из-за причин, связанных с высокими температурами.

В Германии ожидают, что жара может побить рекорд лета 2015 года, когда столбы термометров показывали отметку 40,3 градусов по Цельсию. По данным метеорологов, жара задержится в городах Германии минимум на неделю.

По данным британской метеорологической службы, погода на этой неделе на территориях Соединенного Королевства будет "жаркой, влажной и нестабильной". Метеорологи выпустили предупреждение о сильных грозовых ливнях в первые два дня недели, однако температура, согласно их прогнозам, будет держаться в районе отметки 30 градусов по Цельсию.

Испанские метеорологи ожидают, что пик жары на материковой территории страны придется на середину недели, а на северо-востоке страны температура может превысить 42 градуса и продержаться с четверга до субботы, а также они не исключают, что жара продлится и на следующей неделе.

В конце прошлой недели метеорологи предупреждали, что температура в городах Европы превысит 32 градуса по Цельсию, в некоторых местах достигнет 40 градусов. Жара придет в Париж, Мадрид, Берлин, Брюссель и Франкфурт, а позднее сместится в Бухарест, Вену, Будапешт, Белград и Софию.

Метеорологи ожидают, что в целом температура воздуха в июле и августе в Европе окажется выше нормы. Эксперты сообщают, что высокая температура воздуха может привести к проблемам со сном и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они напоминают, что сильнее всего жара сказывается на детях и пожилых людях, поэтому им следует ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы дня.