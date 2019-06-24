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Бизнес и законодательство 24.06.2019 17:15

Минналогов Азербайджана определило критерии кластерной компании МСБ

Коллегия министерства налогов Азербайджана утвердила критерии кластерной компании МСБ.

Согласно критериям кластерной компанией может стать частное юридическое лицо, в уставе которого прописано обязательство согласования важных решений с Агентством развития МСБ (KOBIA).

Кроме того, юридическое лицо, планирующая стать кластерной компанией МСБ, должно в рамках кластерного проекта МСБ иметь сделки с 10 различными, не связанными друг с другом субъектами микро, малого и среднего предпринимательства, а сырье для изготавливаемого в рамках кластера товара должно быть на 50% обеспечено за счет участников кластера.

Также кластерной компании необходимо осуществлять свою деятельность в сфере создания новой конкурентоспособной продукции, не производимой в Азербайджане, продукции, 50% потребления которой приходится на импорт, а также в секторе размещения (гостиницы, мотели, кемпинг и т.д.).

Критерии также определяют минимальный объем инвестиций по проекту, который будет реализовывать кластерная компания МСБ. В городе Баку этот объем составляет 5 млн манатов, в пригородных столичных поселках и в Абшеронском районе – 3 млн манатов, в Гяндже и Сумгайыте – 2,5 млн манатов, в Нахчыванской автономной республике, Физулинском, Ходжавендском, Агдамском, Тертерском, Агджабединском, Геранбойском, Дашкесанском, Газахском, Товузском, Агстафинском, Лерикском, Ярдымлинском, Балакенском и Гусарском районах – 0,5 млн манатов, в других городах и районах – 1,5 млн манатов.

Критерии также определяют требования к кластерной компании МСБ и прочие необходимые правила для ее регистрации.

А.Мамедов

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Тэги: МСБ, КЛАСТЕР, КРИТЕРИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]