Банки Грузии помогут туризму сократить ущерб от российского запрета на авиаперевозки между двумя странами

Банк Грузии, один из крупнейших коммерческих банков страны, в ответ на решение российских властей приостановить с 8 июля авиаперевозки между двумя странами, выделит дополнительно 1 млн лари ($360 тыс.) на поддержку туристического сектора страны в течение летнего сезона.

"Туризм является приоритетным направлением для Банка Грузии, и поддержка сектора как финансово, так и интеллектуально, очень важна. Поэтому, наряду с финансовой поддержкой, которая предусматривает инвестирование в 2018 году в туристический сектор $150 млн, для развития этого сектора банк дополнительно на летний сезон выделит 1 млн лари", - заявил генеральный директор Банка Грузии Арчил Гачечиладзе, слова которого приводятся в понедельник в сообщении пресс-службы банка.

В сообщении подчеркивается важность поддержки частного сектора, особенно туризма, быстрорастущий сектор которого является предпосылкой экономического развития страны.

Ранее основатель ТБС банка, крупнейшего банка Грузии, Мамука Хазарадзе выразил готовность профинансировать 10 чартерных авиарейсов грузинской авиакомпании Georgian Airways из Киева в Тбилиси, чтобы помочь туризму.

"Друзья, как нам известно, с 8 июля воздушные полеты с Россией прекращаются, что, естественно, отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени ТВС банка профинансировать 10 чартерных рейсов Georgian Airways для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию", - написал М.Хазарадзе на своей странице в "Фейсбуке".

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Этот указ - реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В России происшедшее было расценено в резко негативном ключе. МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".