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Внешняя политика 24.06.2019 17:21

Генпрокуратуры России и Азербайджана договорились о сотрудничестве в борьбе с экономическими преступлениями

Генеральные прокуратуры Азербайджана и России подписали в понедельник в Москве соглашение о сотрудничестве, сообщают российские СМИ.

«Генпрокуроры России и Азербайджана Юрий Чайка и Закир Гаралов на встрече в Москве обсудили сотрудничество в борьбе с различными проявлениями преступности, в том числе с терроризмом, коррупцией, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий», - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, связанным с защитой прав и свобод граждан, юридической помощью, взаимной деятельностью в рамках двустороннего сотрудничества и в рамках международных организаций.

Р.Бабаев

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]