Генпрокуратуры России и Азербайджана договорились о сотрудничестве в борьбе с экономическими преступлениями

Генеральные прокуратуры Азербайджана и России подписали в понедельник в Москве соглашение о сотрудничестве, сообщают российские СМИ.

«Генпрокуроры России и Азербайджана Юрий Чайка и Закир Гаралов на встрече в Москве обсудили сотрудничество в борьбе с различными проявлениями преступности, в том числе с терроризмом, коррупцией, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий», - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, связанным с защитой прав и свобод граждан, юридической помощью, взаимной деятельностью в рамках двустороннего сотрудничества и в рамках международных организаций.

Р.Бабаев