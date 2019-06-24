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Регион 24.06.2019 17:25

Ехавший из России в Армению автобус не впустили в Грузию

Грузинские пограничники не впустили на территорию республики пассажирский автобус, следовавший из России в Армению, сообщает пресс-службы армянского посольства в Тбилиси.

"Ведутся работы для обеспечения транспортировки в Армению пассажиров", - отметили в посольстве.

По сообщению министерства территориального управления и инфраструктур Армении, автобус был остановлен на КПП Верхний Ларс "из-за перевозки запрещенного товара".

"Для перевозки пассажиров армянская транспортная компания предоставила другой автобус, который уже находится в Грузии. Расходы по доставке пассажиров в Армению берет на себя компания-перевозчик", - отметили в министерстве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, АВТОБУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]