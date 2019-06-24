Ехавший из России в Армению автобус не впустили в Грузию

Грузинские пограничники не впустили на территорию республики пассажирский автобус, следовавший из России в Армению, сообщает пресс-службы армянского посольства в Тбилиси.

"Ведутся работы для обеспечения транспортировки в Армению пассажиров", - отметили в посольстве.

По сообщению министерства территориального управления и инфраструктур Армении, автобус был остановлен на КПП Верхний Ларс "из-за перевозки запрещенного товара".

"Для перевозки пассажиров армянская транспортная компания предоставила другой автобус, который уже находится в Грузии. Расходы по доставке пассажиров в Армению берет на себя компания-перевозчик", - отметили в министерстве.