Часть казахстанских солдат все еще прячется в бункерах в Арыси после взрывов - министр обороны

Некоторые военнослужащие находятся в защищенных бункерах, расположенных в военном городке в Арыси в Туркестанской области Казахстана, где произошли взрывы боеприпасов, сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев.

"Сами военные городки, арсенал находятся под охраной военнослужащих, часть из них находятся в защищенных бункерах, часть обеспечены средствами защиты, поэтому их безопасность гарантируется", - сказал Ермекбаев на брифинге в понедельник.

Как добавил на брифинге аким (глава) Туркестанской области Умирзак Шукеев, местные власти ежечасно проводят обход города в поисках оставшихся там жителей.

"Сейчас можно сказать, что в городе практически никого не осталось. Если еще есть какие-то люди, которые остались в подвалах, каких-то укрытиях, мы ежечасно проводим обход, мониторим, стараемся вывезти оттуда оставшихся людей", - отметил он.

В понедельник утром в складском помещении воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар.

В результате взрывов боеприпасов один человек погиб, пострадал 71 человек.

Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек.