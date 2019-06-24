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24.06.2019 17:48

Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США.

На пресс-конференции в Кишиневе, после встречи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, он напомнил, что в понедельник встречался также с делегацией депутатов Европарламента, а в ближайшее время приедет делегация из США.

"Мы обсуждали с европейскими партнерами мой возможный визит в Брюссель, который может состояться в ближайшее время. Также могу сообщить, что в сентябре-октябре запланирован мой визит в США", - сказал Додон.

Додон побывал в Брюсселе только в январе 2017 года, в начале своего мандата. После этого он несколько раз намеревался поехать в Брюссель, но так и не получил официального приглашения. Летом 2018 года планировался его визит в США, но он так и не состоялся. Ряд молдавских СМИ писали, что визиту помешал бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, который стремился замкнуть на себе все отношения Молдавии и США.

В понедельник сбежавший из Молдавии Плахотнюк заявил о своей отставке с должности председателя Демократической партии. Еще неделю назад, он писал, что ДПМ переходит в оппозицию, но он "остается на баррикадах и скоро вернется в страну".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]