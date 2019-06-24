Помпео обсудил с королем Саудовской Аравии меры обеспечения безопасности в Ормузском проливе

О вопросах укрепления безопасности в Ормузском проливе говорил в понедельник в Джидде госсекретарь США Майк Помпео с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
"Провел продуктивную встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом, обсуждали возросшую напряженность в регионе и необходимость укрепления безопасности на море в Ормузском проливе. Свобода навигации первостепенна", - написал Помпео в своем микроблоге в Твиттере.
Госсекретарь США отправился в регион Персидского залива на фоне обострения отношений с Ираном. Помпео накануне поездки говорил о намерении обсудить возможность создания глобальной коалиции против Тегерана.
Азербайджанская армия обладает высоким уровнем боеспособности – министр обороны
Президент Алиев присвоил 6 полковникам в системе Минобороны звание генерал-майор
Генпрокуратуры России и Азербайджана договорились о сотрудничестве в борьбе с экономическими преступлениями
BMW отзывает 1,5 тыс. мотоциклов в Китае из-за неисправности в тормозной системе
Иран намерен заключить соглашение с Азербайджаном для отказа от доллара США в торговых операциях - Зариф
Цены на нефть перешли к снижению на фоне угроз Трампа в отношении Ирана, Brent подешевела до $64,6
Итальянские Милан и Кортина примут зимнюю Олимпиаду 2026 года
В США появится крупнейший оператор казино в результате сделки на $17,3 млрд
В активе сборной Азербайджана на II Евроиграх 8 медалей, 3 из которых завоевали акробаты Аль-Машайхи и Гурбанлы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) провел акцию по сдаче крови
Сотрудники ВТБ (Азербайджан) встретились со студентами филиала МГУ в Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви