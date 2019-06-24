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Дальнее зарубежье 24.06.2019 17:53

Помпео обсудил с королем Саудовской Аравии меры обеспечения безопасности в Ормузском проливе

О вопросах укрепления безопасности в Ормузском проливе говорил в понедельник в Джидде госсекретарь США Майк Помпео с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

"Провел продуктивную встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом, обсуждали возросшую напряженность в регионе и необходимость укрепления безопасности на море в Ормузском проливе. Свобода навигации первостепенна", - написал Помпео в своем микроблоге в Твиттере.

Госсекретарь США отправился в регион Персидского залива на фоне обострения отношений с Ираном. Помпео накануне поездки говорил о намерении обсудить возможность создания глобальной коалиции против Тегерана.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]