Останки более 400 человек нашли в месте массовых расстрелов в годы войны в новгородской деревне

Останки более 400 человек найдены в месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны у населенного пункта Жестяная Горка в Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.
"Много детей. В земле есть личные вещи, например, зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пока не обнаружено предметов, которые бы позволили идентифицировать погибших.
"Масштабные исследования сейчас продолжаются. К ним присоединились военнослужащие 90 поискового батальона Минобороны", - сообщили в СКР.
Согласно информации ведомства, после завершения раскопок под Жестяной Горкой будет возведен мемориал, который увековечит память новгородцев, погибших в годы оккупации.
Могилу с останками более 40 человек обнаружили под Жестяной Горкой в конце апреля. Предположительно новгородцы погибли в 1942-1943 годах. Некоторые умерли после выстрелов в голову. СК возбудил дело по статье 357 УК (геноцид).
По данным ведомства, на месте деревни Жестяная Горка оккупантами было расстреляно более 2,6 тыс. человек, в основном жители Ленинградской (ныне Новгородской) и Псковской областей, преимущественно русские, а также евреи и цыгане.
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