Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9338 RUR   0.0269 GBR   2.1676 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.43 0.36 Brent 65.20 0.75

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.06.2019 20:54

Останки более 400 человек нашли в месте массовых расстрелов в годы войны в новгородской деревне

Останки более 400 человек найдены в месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны у населенного пункта Жестяная Горка в Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Много детей. В земле есть личные вещи, например, зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока не обнаружено предметов, которые бы позволили идентифицировать погибших.

"Масштабные исследования сейчас продолжаются. К ним присоединились военнослужащие 90 поискового батальона Минобороны", - сообщили в СКР.

Согласно информации ведомства, после завершения раскопок под Жестяной Горкой будет возведен мемориал, который увековечит память новгородцев, погибших в годы оккупации.

Могилу с останками более 40 человек обнаружили под Жестяной Горкой в конце апреля. Предположительно новгородцы погибли в 1942-1943 годах. Некоторые умерли после выстрелов в голову. СК возбудил дело по статье 357 УК (геноцид).

По данным ведомства, на месте деревни Жестяная Горка оккупантами было расстреляно более 2,6 тыс. человек, в основном жители Ленинградской (ныне Новгородской) и Псковской областей, преимущественно русские, а также евреи и цыгане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НОВГОРОД, ВОЙНА, ОСТАНКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]