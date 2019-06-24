Останки более 400 человек нашли в месте массовых расстрелов в годы войны в новгородской деревне

Останки более 400 человек найдены в месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны у населенного пункта Жестяная Горка в Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Много детей. В земле есть личные вещи, например, зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока не обнаружено предметов, которые бы позволили идентифицировать погибших.

"Масштабные исследования сейчас продолжаются. К ним присоединились военнослужащие 90 поискового батальона Минобороны", - сообщили в СКР.

Согласно информации ведомства, после завершения раскопок под Жестяной Горкой будет возведен мемориал, который увековечит память новгородцев, погибших в годы оккупации.

Могилу с останками более 40 человек обнаружили под Жестяной Горкой в конце апреля. Предположительно новгородцы погибли в 1942-1943 годах. Некоторые умерли после выстрелов в голову. СК возбудил дело по статье 357 УК (геноцид).

По данным ведомства, на месте деревни Жестяная Горка оккупантами было расстреляно более 2,6 тыс. человек, в основном жители Ленинградской (ныне Новгородской) и Псковской областей, преимущественно русские, а также евреи и цыгане.