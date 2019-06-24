Узбекистан получит первые $130 млн, конфискованных у Гульнары Каримовой

Решение Швейцарии о возврате Узбекистану $130 млн, конфискованных по делу старшей дочери экс-президента Ислама Каримова Гульнары, является частью большой работы в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами, сообщила в понедельник Генпрокуратура республики.
"Решение Швейцарии о возврате $130 млн по делу Гульнары Каримовой - это часть большой работы в рамках конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами", - заявил представитель Генпрокуратуры.
По его словам, процесс возврата активов Каримовой продолжается, осуществляются все необходимые конструктивные меры.
Ранее Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила, что свыше $130 млн, конфискованных в связи с расследованием по делу об отмывании средств, будут возвращены в Узбекистан.
Отмечается, что данное расследование связано с делом знакомого Каримовой. Неназванный мужчина, по данным Генпрокуратуры с 2004 по 2013 годы занимался активной деятельностью по открытию банковских счетов в Швейцарии на имя различных компаний, которые затем использовались для усложнения определения истинных получателей переводимых сумм. Он также подделывал банковские документы, чтобы скрыть истинного владельца средств, которым являлась Каримова.
"В контексте сложного уголовного расследования, которое продолжалось свыше шести лет, Генеральная прокуратура обнаружила существование структуры, созданной для незаконного сбора крупных сумм от компаний, в особенности иностранных, для их выхода или продолжения деятельности на узбекском рынке. Эта структура затем отмывала эти средства за рубежом, в том числе в Швейцарии. Результаты расследований в настоящее время позволяют провести первую реституцию конфискованных средств на сумму более чем 130 миллионов швейцарских франков", - говорится в заявлении.
В настоящее время в Швейцарии по данному делу проходят еще пять подозреваемых, чьи активы на сумму более 650 миллионов швейцарских франков были также заморожены.
Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.
Ранее сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба старшей дочери экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.
В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".
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