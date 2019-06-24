Президент Алиев присвоил 6 полковникам в системе Минобороны звание генерал-майор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду руководящих военнослужащих в системе министерства обороны.

В частности, звания генерал-лейтенант присвоены Фуаду Мамедову и Захиду Гусейнову.

Кроме этого, звания генерал-майор присвоено 6 полковникам: Гадиру Насибову, Расиму Бабаеву, Вугару Аливердиеву, Поладу Гашимову, Ильгару Лятифову и Махаммаду Гасанову.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Н.Аббасова