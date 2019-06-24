Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9338 RUR   0.0269 GBR   2.1676 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.43 0.36 Brent 65.20 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 24.06.2019 18:32

Азербайджанская армия обладает высоким уровнем боеспособности – министр обороны

Военнослужащие Азербайджанской Армии обладают высоким уровнем боеспособности и готовы выполнить боевой приказ Верховного главнокомандующего, отмечает министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«Последние широкомасштабные военные учения еще раз подтвердили, что каждый военнослужащий Азербайджанской армии, обладает высоким уровнем боеспособности и психологической подготовки, и способен выполнить боевой приказ президента, Верховного главнокомандующего страны», - отмечает Гасанов в поздравлении к военнослужащим по случаю 101-ой годовщины создания ВС Азербайджана.

Министр подчеркнул, что за счет проведения масштабных реформ Азербайджанская армия входит в число ведущих армий мира.

Гасанов отметил, что армия сегодня оснащена самой современной техникой и оборудованием, необходимой военной инфраструктурой.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБОРОНА, АРМИЯ


Похожие новости


Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны Азербайджан проведет широкомасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил с привлечением 23 тыс. военнослужащих Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой техникой, поступившей в распоряжение Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване Министр обороны Азербайджана распорядился об усилении боевой подготовки военнослужащих в прифронтовой зоне Министр обороны Азербайджана поручил проверить уровень боеготовности армии Азербайджанская армия за короткое время сокрушила врага по основным направлениям фронта – министр

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]