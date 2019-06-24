Азербайджанская армия обладает высоким уровнем боеспособности – министр обороны

Военнослужащие Азербайджанской Армии обладают высоким уровнем боеспособности и готовы выполнить боевой приказ Верховного главнокомандующего, отмечает министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«Последние широкомасштабные военные учения еще раз подтвердили, что каждый военнослужащий Азербайджанской армии, обладает высоким уровнем боеспособности и психологической подготовки, и способен выполнить боевой приказ президента, Верховного главнокомандующего страны», - отмечает Гасанов в поздравлении к военнослужащим по случаю 101-ой годовщины создания ВС Азербайджана.

Министр подчеркнул, что за счет проведения масштабных реформ Азербайджанская армия входит в число ведущих армий мира.

Гасанов отметил, что армия сегодня оснащена самой современной техникой и оборудованием, необходимой военной инфраструктурой.

Н.Аббасова