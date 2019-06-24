Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9338 RUR   0.0269 GBR   2.1676 TRY   0.2945

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.43 0.36 Brent 65.20 0.75

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.06.2019 19:29

Цены на нефть перешли к снижению на фоне угроз Трампа в отношении Ирана, Brent подешевела до $64,6

Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в понедельник, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции против Ирана, а также призвал другие страны самостоятельно защищать свои суда в Ормузском проливе.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на $0,63 (0,97%) - до $64,57 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,14 (0,24%) - до $57,29 за баррель.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

"Наши требования к Ирану очень просты - никакого ядерного оружия и прекращение спонсирование терроризма", - написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

В отдельном твите президент США заявил, что другие страны, провозящие много нефти через Ормузский пролив, должны самостоятельно заниматься защитой своих судов.

"Почему мы защищаем морские пути за другие страны, причем уже много лет, не получая за это никакой компенсации. Все эти страны должны сами защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасен", - написал Трамп.

Президент напомнил, что Китай импортирует 91% нефти через Ормузский пролив, а Япония - 62%, и многие другие страны также возят нефть через пролив.

Как сообщалось, 13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения. США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть завершает неделю активным ростом, Brent торгуется выше $65 за баррель Цены на нефть перешли к росту на геополитических рисках, Brent подорожала до $65,4 за баррель Нефть дешевеет после резкого скачка накануне, Brent на уровне $64,27 за баррель Нефть подорожала до максимума за 3 недели на геополитических рисках, Brent приближается к $65 Нефть активно дорожает на фоне снижения доллара, Brent торгуется у $63,6 за баррель Цены на нефть растут в ожидании торговых переговоров и встречи ОПЕК+, Brent на уровне $62,68 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]