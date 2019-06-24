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Регион 24.06.2019 19:52

Гражданин Кореи погиб и двое его соотечественников пострадали от сильного ветра в старом Тбилиси

В Тбилиси в результате сильного ветра в понедельник погиб один иностранный гражданин и двое получили травмы, сообщает грузинский Первый канал.

МВД Грузии подтвердило информацию о гибели человека.

Погибший в Тбилиси в понедельник вечером турист и еще двое пострадавших являются корейскими гражданами, сообщил канал.

По его данным, несчастный случай произошел недалеко от моста Метехи в старом Тбилиси.

Сообщается, что, по предварительной информации, произошло обрушение железной конструкции, в результате чего трое туристов упали с большой высоты.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что сильный ветер с дождем в понедельник вечером причинил серьезные проблемы в ряде районов Тбилиси. Зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЕТЕР, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]