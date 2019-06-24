Гражданин Кореи погиб и двое его соотечественников пострадали от сильного ветра в старом Тбилиси

В Тбилиси в результате сильного ветра в понедельник погиб один иностранный гражданин и двое получили травмы, сообщает грузинский Первый канал.

МВД Грузии подтвердило информацию о гибели человека.

Погибший в Тбилиси в понедельник вечером турист и еще двое пострадавших являются корейскими гражданами, сообщил канал.

По его данным, несчастный случай произошел недалеко от моста Метехи в старом Тбилиси.

Сообщается, что, по предварительной информации, произошло обрушение железной конструкции, в результате чего трое туристов упали с большой высоты.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что сильный ветер с дождем в понедельник вечером причинил серьезные проблемы в ряде районов Тбилиси. Зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили.