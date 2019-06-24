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Дальнее зарубежье 24.06.2019 21:56

В Эфиопии застрелен главный подозреваемый по делу о попытке переворота

Начальник службы безопасности эфиопского региона Амхара, подозреваемый в причастности к попытке переворота и убийству глава генерального штаба эфиопской армии, убит.

"Асамине Циге, который скрывался с момента неудавшейся попытки переворота на выходных, застрелен", - передает в понедельник национальное телевидение Эфиопии.

Администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда назвала Циге главным подозреваемым по делу о "попытке переворота" в Амхаре, в результате которой погибли глава региона, главный советник и генеральный прокурор.

Накануне премьер-министр Ахмед сообщил в эфире национального телевидения, что в ночь на воскресенье в стране подавлена попытка переворота.

По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар - столице региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.

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Тэги: ЭФИОПИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]