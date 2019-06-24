Суд обязал экс-президента Армении Кочаряна возместить премьеру судебные издержки

Решением суда в Ереване, экс-президент Армении Роберт Кочарян должен выплатить премьер-министру республики Николу Пашиняну 200 тыс. драмов ($416) в качестве судебных издержек, сообщает армянский портал судебной информации.
Ранее представители Пашиняна требовали от представителей Кочаряна выплатить 650 тыс, драмов ($1354).
13 июня Кочарян отозвал иск о защите чести и достоинства против премьер-министра страны Пашиняна.
Адвокат Кочаряна Айк Алумян представил суду письменное заявление об отказе от иска, после чего заседание было объявлено закрытым.
Иск был принят в производство судом общей юрисдикции Еревана в октябре 2018 года.
"Истец готов отказаться от иска, если ответчик заявит, что обсуждаемое заявление не касалось Кочаряна", - сказал адвокат экс-президента на заседании суда 13 июня.
Со своей стороны, представитель премьера Армении в суде Геворк Гезалян сказал, что заявление Пашиняна не касалось Кочаряна, а только комментировало конституционно-правовую норму.
Ранее адвокат Алумян заявил "Интерфаксу", что речь идет о заявлении Пашиняна, в котором премьер Армении комментировал освобождение Кочаряна под подписку о невыезде.
"Говорят, он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть, можно организовать убийство людей и говорить "я неприкосновенен"? Где это написано?" - сказал тогда премьер Армении.
"Кочаряну не выдвинуто обвинения в организации убийства людей. Заявление премьера недопустимо", - сказал со своей стороны адвокат экс-президента.
Кочарян требовал от суда обязать Пашиняна выступить с публичными извинениями.
Как сообщалось, 18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.
Кроме того, 7 июня суд общей юрисдикции Еревана признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.
Во вторник, 25 июня, Апелляционный суд Армении вынесет решение по жалобе генеральной прокуратуры республики на решения суда об освобождении и прекращении уголовного дела.
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