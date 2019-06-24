Итальянские Милан и Кортина примут зимнюю Олимпиаду 2026 года

Международный олимпийский комитет объявил о месте проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.
"Милан и Кортина примут зимнюю Олимпиаду 2026 года", - говорится в сообщении.
На право провести Игры 2026 года претендовал также Стокгольм.
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