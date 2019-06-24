Итальянские Милан и Кортина примут зимнюю Олимпиаду 2026 года

Международный олимпийский комитет объявил о месте проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.

"Милан и Кортина примут зимнюю Олимпиаду 2026 года", - говорится в сообщении.

На право провести Игры 2026 года претендовал также Стокгольм.