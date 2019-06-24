Акция протеста возобновилась в Тбилиси

Акция протеста, продолжающаяся пятый день перед зданием парламента в Тбилиси, возобновилась вечером в пятницу.

После прошедшего в Тбилиси сильного дождя акция пока малочисленна и на ней присутствуют несколько сот человек, но число протестующих увеличивается.

"Мы не снимаем наших требований по отставке министра внутренних дел Георгия Гахария, освобождения всех задержанных на акции в ночь на 21 июня и наказания полицейских, превысивших полномочия", - заявил на акции ее ведущий Шота Дигмелашвили.

По его словам, власти сегодня удовлетворили одно из требований - проведение выборов в парламент по пропорциональной системе.

"Мы думали, что это требование будет самым сложным для властей, но оказалось, что для них самое сложное требование - это расстаться со своим министром Гахария", - заявил Дигмелашвили.

Как сообщалось, в ходе разгона митинга в Тбилиси в ночь на 21 июня пострадало 240 человек, включая 80 сотрудников правоохранительных органов.