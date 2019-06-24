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Регион 24.06.2019 20:31

Акция протеста возобновилась в Тбилиси

Акция протеста, продолжающаяся пятый день перед зданием парламента в Тбилиси, возобновилась вечером в пятницу.

После прошедшего в Тбилиси сильного дождя акция пока малочисленна и на ней присутствуют несколько сот человек, но число протестующих увеличивается.

"Мы не снимаем наших требований по отставке министра внутренних дел Георгия Гахария, освобождения всех задержанных на акции в ночь на 21 июня и наказания полицейских, превысивших полномочия", - заявил на акции ее ведущий Шота Дигмелашвили.

По его словам, власти сегодня удовлетворили одно из требований - проведение выборов в парламент по пропорциональной системе.

"Мы думали, что это требование будет самым сложным для властей, но оказалось, что для них самое сложное требование - это расстаться со своим министром Гахария", - заявил Дигмелашвили.

Как сообщалось, в ходе разгона митинга в Тбилиси в ночь на 21 июня пострадало 240 человек, включая 80 сотрудников правоохранительных органов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОТЕСТ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]