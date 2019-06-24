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Регион 24.06.2019 20:46

США введут санкции в отношении главы МИД Ирана на этой неделе - Мнучин

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп сообщил ему о скором введении санкций против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

"Президент проинструктировал меня по поводу того, что мы позднее на этой неделе подвергнем санкциям министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа", - сказал Мнучин журналистам в Белом доме.

Он отметил, что часть новых санкций в отношении Ирана уже некоторое время была в работе, а другая часть стала ответом на недавние события, связанные с Ираном.

По его словам, расширение антииранских санкций "буквально заморозило активы еще на миллиарды долларов".

В понедельник Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, и подписал соответствующий указ, передает агентство Bloomberg.

Президент отметил, что санкции также коснутся окружения аятоллы.

"Я думаю, что мы продемонстрировали много сдержанности, но это не значит, что мы собираемся демонстрировать ее в будущем", - так прокомментировал Трамп свое решение, отметив, что предпочитает санкции военному удару.

"Активы аятоллы Хаменеи и его администрации не укроются от санкций. Эти меры представляют собой пропорциональный и мощный ответ на все более провокационные действия Ирана", - подчеркнул Трамп.

"Мы продолжим наращивать давление на Иран, пока режим не откажется от своей опасной активности и целей, включая попытки получить ядерное оружие, увеличить объемы обогащенного урана, разрабатывать баллистические ракеты, участвовать в террористической деятельности и поддерживать, разжигать конфликты за рубежом и совершать враждебные... акты против США и их союзников", - пояснил Трамп.

Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Ранее Трамп озвучил планы ввести в понедельник дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия. В то же время президент заявил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, и чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но он не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Новым санкциям предшествовали несколько серьезных инцидентов, в которых США обвинили Иран. Последним из таких инцидентов стало уничтожение Ираном американского беспилотника, которое Трамп назвал "очень большой ошибкой" иранской стороны.

20 июня Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Минобороны США подтвердило уничтожение беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Затем газета The New York Times сообщила со ссылкой на "официальные лица", что Трамп в ответ на уничтожение беспилотника якобы санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент. "Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи", - отмечало издание.

21 июня Трамп сообщил, что США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени. "За 10 минут до удара я остановил его, это несоразмерно уничтожению беспилотника", - написал американский президент в твиттере.

Президент также сообщил, что США готовили удары по трем целям в Иране. "Прошлой ночью мы были готовы отомстить ударами по трем разным точкам, когда я спросил, сколько человек погибнет. 150 человек, сэр, ответил генерал", - написал Трамп.

После публикации The New York Times замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам в Сочи, что США балансируют на грани войны с Ираном, осознанно подталкивая ситуацию к открытому конфликту.

О том, что военный конфликт США и Ирана стал бы катастрофой для ближневосточного региона, сказал накануне президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии", но выразил надежду, что до этого не дойдет.

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Тэги: США, ИРАН, ЗАРИФ, САНКЦИИ


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