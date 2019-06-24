США, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Иран к дипломатии для снижения напряженности

США, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ обеспокоены действиями Ирана на Ближнем Востоке и призвали Тегеран к "дипломатическому решению".

"(Эти страны - ИФ) выражают обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе и опасностями, связанными с дестабилизирующей деятельностью Ирана как для мира и безопасности в Йемене, так и в регионе, в целом", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Госдепа США.

В нем упоминаются атаки на нефтяные танкеры близ Фуджейры 12 мая и в Оманском заливе 13 июня, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран.

"Эти атаки угрожают судоходству в международных водах. Суда и их команды должны иметь возможность безопасно ходить в международных водах. Мы призываем Иран прекратить любые дальнейшие действия, которые угрожают стабильности в регионе, и призываем к дипломатическому решению для снижения напряженности", - сказано в заявлении.

13 июня два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.