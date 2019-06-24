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Регион 24.06.2019 21:30

США, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Иран к дипломатии для снижения напряженности

США, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ обеспокоены действиями Ирана на Ближнем Востоке и призвали Тегеран к "дипломатическому решению".

"(Эти страны - ИФ) выражают обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе и опасностями, связанными с дестабилизирующей деятельностью Ирана как для мира и безопасности в Йемене, так и в регионе, в целом", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Госдепа США.

В нем упоминаются атаки на нефтяные танкеры близ Фуджейры 12 мая и в Оманском заливе 13 июня, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран.

"Эти атаки угрожают судоходству в международных водах. Суда и их команды должны иметь возможность безопасно ходить в международных водах. Мы призываем Иран прекратить любые дальнейшие действия, которые угрожают стабильности в регионе, и призываем к дипломатическому решению для снижения напряженности", - сказано в заявлении.

13 июня два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, ИРАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]