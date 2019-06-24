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Регион 24.06.2019 21:10

Трое командующих КСИР и командующие пятью округами ВМС Ирана попали под санкции - Минфин США

Санкции США введены в отношении иранских военачальников, в том числе командующих силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Санкции введены против командующего ВМС КСИР Али Резы Тангсири, который в феврале выступал с угрозами относительно того, что иранская армия перекроет Ормузский пролив в случае, если США остановят экспорт иранской нефти. Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амирали Хаджизаде попал под санкции, поскольку его аппарат несет ответственность за уничтожение американского беспилотника 20 июня. Кроме того, Хаджизаде курирует ракетную программу. Командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур занесен в санкционный список в связи с тем, что под его командованием сухопутные силы КСИР были размещены в Сирии", - сказал Мнучин журналистам в понедельник.

"Кроме того, санкции введены против командующих пятью округами ВМС Ирана: Аббаса Голамшахи, Рамезана Зирахи, Ядоллы Бадина, Мансура Раванкара и Али Озмаи", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

"Мы продолжим наращивать давление на Иран, пока режим не откажется от своей опасной активности и целей, включая попытки получить ядерное оружие, увеличить объемы обогащенного урана, разрабатывать баллистические ракеты, участвовать в террористической деятельности и поддерживать, разжигать конфликты за рубежом и совершать враждебные... акты против США и их союзников", - пояснил Трамп.

Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, КСИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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