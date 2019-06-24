Макрон призвал урегулировать ситуацию вокруг Ирана путем дипломатии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник призвал решать проблему Ирана не через эскалацию напряженности, а дипломатическими средствами.
"Мы очень решительно осуждали все формы эскалации или агрессии, и мы постараемся вести диалог", - цитируют французские СМИ слова президента журналистам.
"Нам нужно найти конструктивное решение с целью обеспечить коллективную региональную безопасность", - отметил он.
Президент также заявил о намерении обсудить ситуацию вокруг Ирана со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке.
Макрон упомянул, что на фоне роста напряженности в регионе он направлял на прошлой неделе в Тегеран на переговоры своего дипломатического советника Эммануэля Бона.
МИД ОАЭ в мае сообщил о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод страны. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.
13 июня еще два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.
В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.
США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.
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