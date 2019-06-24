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Регион 24.06.2019 21:45

Макрон призвал урегулировать ситуацию вокруг Ирана путем дипломатии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник призвал решать проблему Ирана не через эскалацию напряженности, а дипломатическими средствами.

"Мы очень решительно осуждали все формы эскалации или агрессии, и мы постараемся вести диалог", - цитируют французские СМИ слова президента журналистам.

"Нам нужно найти конструктивное решение с целью обеспечить коллективную региональную безопасность", - отметил он.

Президент также заявил о намерении обсудить ситуацию вокруг Ирана со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке.

Макрон упомянул, что на фоне роста напряженности в регионе он направлял на прошлой неделе в Тегеран на переговоры своего дипломатического советника Эммануэля Бона.

МИД ОАЭ в мае сообщил о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод страны. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

13 июня еще два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]