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Регион 24.06.2019 22:02

Экономическое давление на Иран продолжатся вплоть до заключения "всеобъемлющего" соглашения с США - Помпео

США не откажутся от ограничительных мер в отношении Ирана, пока Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит с участием США новое соглашение, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Единственная перспектива для Ирана - путем переговоров заключить соглашение, которое касалось бы всего спектра дестабилизирующей активности (Ирана - ИФ). До этого момента наша кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления продолжится", - говорится в заявлении, приуроченном к очередному расширению санкций против Ирана.

Помпео добавил, что если Тегеран откажется от насилия и выберет дипломатию, то "он знает, как связаться с нами (руководством США - ИФ)".

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что вводит санкции в отношении руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и его окружения.

Под санкции попали командующие сухопутными, военно-морскими и аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также командующие пяти округов ВМС. Кроме этого, глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что позже на этой неделе санкции будут введены против главы МИД Ирана Джавада Зарифа.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]