США не откажутся от ограничительных мер в отношении Ирана, пока Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит с участием США новое соглашение, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"Единственная перспектива для Ирана - путем переговоров заключить соглашение, которое касалось бы всего спектра дестабилизирующей активности (Ирана - ИФ). До этого момента наша кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления продолжится", - говорится в заявлении, приуроченном к очередному расширению санкций против Ирана.
Помпео добавил, что если Тегеран откажется от насилия и выберет дипломатию, то "он знает, как связаться с нами (руководством США - ИФ)".
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что вводит санкции в отношении руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и его окружения.
Под санкции попали командующие сухопутными, военно-морскими и аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также командующие пяти округов ВМС. Кроме этого, глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что позже на этой неделе санкции будут введены против главы МИД Ирана Джавада Зарифа.
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