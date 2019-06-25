Казахстан ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС с Китаем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны".

Текст закона опубликован во вторник в официальных СМИ.

Как ранее пояснял министр национальной экономики Руслан Даленов, соглашение призвано создать условия для улучшения взаимной торговли между странами ЕАЭС и Китаем. При этом документ не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле.

"Положения соглашения позволят упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле. Также соглашение охватывает вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности. Предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях", - сказал ранее Даленов.

Наряду с этим в сфере электронной торговли предусматривается защита прав потребителей и их персональных данных. Соглашением также предусмотрено заблаговременное информирование сторон о принимаемых мерах, ограничивающих взаимную торговлю.

"Согласно соглашению, стороны публикуют в соответствии с национальным законодательством информацию о планируемых мерах регулирования торговли. Это дает возможность направлять запросы и проводить консультации", - уточнил министр.

Для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами ЕАЭС и Китая определены основные направления развития отраслевого сотрудничества, а именно сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, технологии и инновации, финансы и окружающая среда.

"Углубление сотрудничества в данных направлениях будет способствовать повышению инновационной активности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности наших стран. Учитывая, что Китай является одним из основных торговых партнеров для Казахстана, развитие договорной базы позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами", - сказал глава Миннацэкономики.