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СНГ 25.06.2019 09:32

Казахстан ратифицировал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС с Китаем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны".

Текст закона опубликован во вторник в официальных СМИ.

Как ранее пояснял министр национальной экономики Руслан Даленов, соглашение призвано создать условия для улучшения взаимной торговли между странами ЕАЭС и Китаем. При этом документ не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле.

"Положения соглашения позволят упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле. Также соглашение охватывает вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности. Предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях", - сказал ранее Даленов.

Наряду с этим в сфере электронной торговли предусматривается защита прав потребителей и их персональных данных. Соглашением также предусмотрено заблаговременное информирование сторон о принимаемых мерах, ограничивающих взаимную торговлю.

"Согласно соглашению, стороны публикуют в соответствии с национальным законодательством информацию о планируемых мерах регулирования торговли. Это дает возможность направлять запросы и проводить консультации", - уточнил министр.

Для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами ЕАЭС и Китая определены основные направления развития отраслевого сотрудничества, а именно сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, технологии и инновации, финансы и окружающая среда.

"Углубление сотрудничества в данных направлениях будет способствовать повышению инновационной активности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности наших стран. Учитывая, что Китай является одним из основных торговых партнеров для Казахстана, развитие договорной базы позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами", - сказал глава Миннацэкономики.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]