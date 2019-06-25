В МИД Украины назвали решение ПАСЕ по РФ свидетельством отхода от принципов и ценностей Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины считает, что принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция, открывшая возможность возвращения делегации РФ в организацию, является недопустимой уступкой России.
"То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины во вторник.
В 70-ю годовщину своего основания ПАСЕ потеряла свой авторитет и больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели, заявляет МИД.
"Несмотря на то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина", - подытожили в украинском МИД.
ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.
Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса.
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