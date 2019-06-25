Минобороны Казахстана не завершило перенос арсенала из Арыси из-за недостатка финансирования - замминистра

Министерство обороны Казахстана начинало работы по переносу складов боеприпасов из Арыси в Туркестанской области на другие территории, но не успело завершить процесс до инцидента, произошедшего накануне, из-за недостаточного финансирования, сообщил во вторник первый заместитель министра обороны Мурат Бектанов.

"Было принято решение этот склад перенести. Мы с 2005 года занимаемся перевозом боеприпасов на другие территории. Но так как у нас финансирования недостаточно, мы не успели все перевезти", - сказал Бектанов журналистам во вторник.

Он добавил, что есть склады, которые находятся на удалении от города Арыси до 200 метров.

"Хотя согласно нашим правилам, они должны быть на удалении, безопасный район это 3 км. Мы подавали неоднократно, чтобы продлить дальность до 10 км, но для этого нужно выселять людей, железная дорога там рядом, почти 800 метров, это надо тоже двигаться", - пояснил замминистра.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Юрий Ильин отметил, что некоторые склады с боеприпасами в Арыси находились на расстоянии 1-2 км от населённого пункта.

"Непосредственно склады находились на удалении от воинской части на расстоянии до 700 метров. Населённый пункт располагался в некоторых местах до 1-2 км. Решение о переносе базы должно принимать подразделение министерства обороны", - сказал Ильин журналистам.

"Есть нормативные расстояния от объектов хранения артвооружения. Соответственно, в дальнейшем будет приниматься решение целесообразности нахождения данного объекта вблизи территории населённых пунктов", - добавил он.

Как сообщалось, в понедельник утром в складском помещении воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек.

На данный момент известно о двух погибших, 165 пострадавших.