Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 июня ЦБА установил 1,9396 манат/1EUR (24 июня - 1,9338 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 июня установил 0,0272 манат/1RUB (24 июня - 0,0269 манат/1EUR).

Н.Аббасова