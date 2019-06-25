Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявляет о единичных нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

"За сутки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка. На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами", - говорится в сообщении Минобороны.