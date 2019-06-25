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СНГ 25.06.2019 10:46

Террористы, базирующиеся в Афганистане, готовятся к проникновению в страны Центральной Азии - секретарь Совбеза Киргизии

Международные террористические организации, базирующиеся в Афганистане, планируют проникновение в страны Центральной Азии, заявил во вторник секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев в ходе третьего Бишкекского антитеррористического форума.

"Международные террористические организации - "Союз Исламского джихада", "Джаамат Таухид ва Джиход", "Исламское движение Узбекистана" , обладая определенными материальными и людскими ресурсами, вынашивают определенные планы по проникновению в страны Центральной Азии", - сказал Сагынбаев.

По его словам, на фоне развития ситуации в сирийско-иракской зоне складывается напряженная обстановка в северных провинциях Афганистана, где наблюдается концентрация боевиков международных террористических организаций.

"Активизация военных операций против движения "Талибан" существенного результата не принесла. Талибы, по-прежнему, контролируют значительную часть территории всей страны и ведут бои за новые участки", - отметил секретарь Совбеза Киргизии.

Сагынбаев сказал, что в афгано-таджикском приграничье сохраняется тенденция увеличения численности членов террористических групп, которые пытаются "закрепится в удобной для себя местности".

"Ситуация в Афганистане указывает на необходимость принятия упреждающих контртеррористических мер, активизации оперативной работы со стороны уполномоченных органов, усиления охраны государственных границ, контроля канала въезда-выезда, проведения жесткой антикоррупционной политики в силовых структурах, широкого обмена оперативной информации на межгосударственном и межведомственном уровнях", - добавил Сагынбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]