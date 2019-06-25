Топливные соглашения продлеваться не будут - газета

Соглашения о стабилизации на топливном рынке продлеваться не будут, сообщила газета "Ведомостям" со ссылкой на четырёх сотрудников нефтяных компаний и два федеральных чиновника.

Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмирия Козака с нефтяниками 17 июня.

Тем не менее, стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.

Представители Минэнерго и ФАС не ответили на вопросы "Ведомостей". Представитель Минфина посоветовал обратиться к представителю Козака, а тот отказался от комментариев. Представители "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" не ответили на вопросы.

Как сообщалось, соглашения Правительства и нефтяников о стабилизации на топливном рынке действуют до 1 июля.