Поставки С-400 Турции начнутся в самое ближайшее время - Мантуров

Первые поставки Турции систем ПВО С-400 начнутся в ближайшее время - все решения для этого приняты, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Турция придерживается твердой позиции по закупке российских систем ПВО С-400 "Триумф", несмотря на попытки США помешать реализации контракта", - заявил Мантуров.
"Все необходимые решения по контракту на поставку ЗРС С-400 Турции приняты. Первые поставки начнутся в самое ближайшее время в соответствии с планом", - сказал министра.
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" (концерн ПВО "Алмаз-Антей"), сумма контракта составляет $2,5 млрд.
США активно выступают против покупки российских систем С-400 Турцией, грозя Анкаре санкциями. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что с приобретением у России С-400 "вопрос закрыт". Он также сообщал, что намерен подтвердить американскому коллеге Дональду Трампу на саммите G20 в Японии неизменность позиции по закупке С-400.
7 июня глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия уже произвела системы ПВО С-400 для Турции и завершила подготовку турецких специалистов.
"С турками все в порядке. Я надеюсь, что где-то уже месяца через два мы начнем поставки", - сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ.
Он отметил, что Турция внесла авансовый платеж, но часть контракта была оформлена в кредит.
"Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника. Плюс мы обучение уже завершили всех военнослужащих", - сказал глава Ростеха.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Полностью интервью Дениса Мантурова публикуется во вторник на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru
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