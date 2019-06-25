Парламент Грузии во вторник изберет своего спикера

Парламент Грузии во вторник на пленарном заседании приступит к процедуре избрания председателя законодательного органа, сообщают грузинские СМИ.

В минувшие выходные в связи с событиями в Тбилиси спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. В правящей партии "Грузинская мечта" выдвинули на вакантный пост лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе.

Как заявил журналистам председатель процедурного комитета парламента Георгий Кахиани, на заседании во вторник перед депутатами выступит Талаквадзе, после чего состоятся дебаты по кандидатуре спикера и голосование.