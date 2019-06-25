Ежедневные платежи стали ближе с AtaNet

ОАО «АтаБанк» представило пользователяминтернет и мобильного банкинга AtaNet следующее обновление. Таким образом, наряду с банковскими операциями, кредитными платежами и контролем за счетами в банке, можно осуществлять другие ежедневные платежи, не выходя из приложения AtaNet. Отныне в AtaNet-е стало возможным оплачивать коммунальные услуги, телефонную связь, услуги интернет провайдеров и кабельного телевидения, а также совершать платежи по Нахчыванской АР.
Периодически обновляемый, современным банкинг AtaNet можно скачать в App Store и Play Store. Мобильное приложение с безопасным входом и возможностью проводить операции посредством клиентского номера и Asan İmza, также поддерживает функции распознования отпечатков пальцев и лица. Отметим, что услуга AtaNet доступна на трех языках (Азербайджанский, Русский, Английский).
Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии136или посетив интернет страницу банкаhttps://atabank.com/ru/
Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.
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