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Дальнее зарубежье 25.06.2019 11:03

В Прибалтике начинаются учения воздушных сил НАТО

Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2 начинаются во вторник в воздушном пространстве Балтийских стран.

В них должны принять участие более 20 воздушных судов, сообщили BNS в министерстве обороны Литвы.

Во время полетов будут отрабатываться процедуры поиска и спасения, будет имитироваться утрата коммуникационных сигналов самолетов, дозаправка истребителей в воздухе.

В учениях примут участие истребители ВВС Венгрии JAS-39, истребители королевских ВВС Испании F/A-18, голландский самолет-заправщик KDC-10, и истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon.

Самолет литовских ВВС Spartan во время учений будет имитировать сценарий потери связи над Балтийским морем, а два вертолёта литовской армии, "Ми-8" и "Dauphin" AS365, примут участие в сценариях поиска и спасения. Транспортный самолет L-410 UVP Turbolet будет имитировать цель, летящую низко и медленно.

В учениях также примут участие истребители Польши, Финляндии, Германии, Швеции и Норвегии. Дополнительный контроль и управление будет осуществлять самолет E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.

По данным BNS, целью этих ежегодных плановых учений является отработка контроля и наблюдения за воздушным пространством силами НАТО, а также контроль и отработка взаимодействий сил воздушного патрулирования НАТО c региональными военно-воздушными силами.

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Тэги: НАТО, УЧЕНИЯ, БАЛТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]