В Прибалтике начинаются учения воздушных сил НАТО

Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2 начинаются во вторник в воздушном пространстве Балтийских стран.
В них должны принять участие более 20 воздушных судов, сообщили BNS в министерстве обороны Литвы.
Во время полетов будут отрабатываться процедуры поиска и спасения, будет имитироваться утрата коммуникационных сигналов самолетов, дозаправка истребителей в воздухе.
В учениях примут участие истребители ВВС Венгрии JAS-39, истребители королевских ВВС Испании F/A-18, голландский самолет-заправщик KDC-10, и истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon.
Самолет литовских ВВС Spartan во время учений будет имитировать сценарий потери связи над Балтийским морем, а два вертолёта литовской армии, "Ми-8" и "Dauphin" AS365, примут участие в сценариях поиска и спасения. Транспортный самолет L-410 UVP Turbolet будет имитировать цель, летящую низко и медленно.
В учениях также примут участие истребители Польши, Финляндии, Германии, Швеции и Норвегии. Дополнительный контроль и управление будет осуществлять самолет E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.
По данным BNS, целью этих ежегодных плановых учений является отработка контроля и наблюдения за воздушным пространством силами НАТО, а также контроль и отработка взаимодействий сил воздушного патрулирования НАТО c региональными военно-воздушными силами.
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