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Происшествия 25.06.2019 10:43

Пожар произошел в жилом блоке СПБУ «Хазар-1» - МЧС Азербайджана

Пожар произошел во вторник на самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Хазар-1», сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Пожар произошел на втором и третьем этажах бездействующего трехэтажного жилого блока на СПБУ «Хазар-1» в Сабаильском районе Баку», - отмечается в сообщении.

Огнем было охвачено 250 кв. м территории.

«Пожар потушен, сотрудники противопожарной службы МЧС не допустили распространения огня на остальную территорию СПБУ», - сообщает министерство.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЛАТФОРМА, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]