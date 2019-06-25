Пожар произошел в жилом блоке СПБУ «Хазар-1» - МЧС Азербайджана

Пожар произошел во вторник на самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Хазар-1», сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Пожар произошел на втором и третьем этажах бездействующего трехэтажного жилого блока на СПБУ «Хазар-1» в Сабаильском районе Баку», - отмечается в сообщении.

Огнем было охвачено 250 кв. м территории.

«Пожар потушен, сотрудники противопожарной службы МЧС не допустили распространения огня на остальную территорию СПБУ», - сообщает министерство.

Р.Бабаев