Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0272 GBR   2.1676 TRY   0.2933

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.90 0.47 Brent 64.86 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.06.2019 10:46

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным в Осаке на G20 - Болтон

Президент США Дональд Трамп ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, заявил на пресс-конференции советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в Осаке в Японии", - заявил Болтон, трансляцию ведут израильские СМИ.

"Я считаю, что посредством двусторонних и трехсторонних переговоров здесь в Иерусалиме мы сможем заложить основы для саммита в Осаке", - добавил он.

Болтон подчеркнул, что приветствует встречу в Иерусалиме как возможность укрепить посредством нее сотрудничество между США и Израилем, а также "участвовать в стратегических дискуссиях совместно с Россией и Израилем".

Во вторник в Иерусалиме начались переговоры Болтона, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата по Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном во время поездки в Южную Корею Трамп вновь призвал Иран к отказу от ядерного оружия и спонсирования террористов Трампу пришлось убеждать своих советников отказаться от идеи ударов по Ирану - газета Приказ об ударе по Ирану был лишь приостановлен - Трамп Трамп станет лучшим другом Ирана, если Тегеран откажется от ядерного оружия Иран ядерное оружие не получит - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]