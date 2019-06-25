В Баку в конце сентября состоится презентация сайта «Мультикультуральный Азербайджан»

Общественное объединение правового просвещения граждан "Kamillik" (Зрелость) при финансовой поддержке Министерства культуры Азербайджана приступило к осуществлению проекта "Пропаганда культурного разнообразия с рациональным использованием информационных технологий и создание интернет-страницы "Мультикультуральный Азербайджан" (multikultural.az)".
В рамках проекта на азербайджанском, русском и английском языках будет создан интернет-ресурс "Мультикультуральный Азербайджан" (multikultural.az)". Данный ресурс будет функционировать в следующих направлениях:
- последовательное распространение информаций о мероприятиях местного и международного статусов в направлении пропаганды культурного разнообразия;
- анализ мероприятий, проводимых в рамках "Всемирного межкультурного форума", Бакинского международного гуманитарного форума и "Бакинского процесса";
- обобществление проделанных государством работ по защите языков различных культурных групп, их культур, быта;
- способствовать дальнейшему развитию совместного проживания и деятельности многонациональной семьи Азербайджана;
- в период осуществления проекта и в дальнейшем будет всесторонне пропагандировать культуры национальных меньшинств.
Одновременно посредством информационных технологий (сайтов) будет пропагандироваться культурная политика, претворяемая во имя совместного проживания в Азербайджане. Будет прививаться уважительное отношение к культурным ценностям других народов с целью стабильного совместного проживания. Будет исследоваться работа государства в этом направлении после обретения независимости, обобществляться роль Министерства культуры в пропаганде культурного разнообразия.
В рамках проекта также будут изучаться возможности использования информационных технологий национальными меньшинствами. В СМИ Азербайджана будут исследоваться мультикультуральные традиции и выставляться на сайтах. Также будет вестись статистика письменных и электронных медиаресурсов, созданных национальными меньшинствами в годы независимости, анализироваться их роль в пропаганде культурного разнообразия.
Кроме того, будет осуществляться мониторинг культурных центров, представляющих малочисленные народы. Будет исследоваться помощь государства в указанной сфере культурным группам в период независимости, результаты мониторингов посредством сайта multikultural.az будут доводиться до общественности.
В конце сентября пройдет презентация интернет-ресурса multikultural.az. В презентации примут участие представители национальных меньшинств, сотрудники гражданских общественных институтов, действующих в этой сфере, журналисты.
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