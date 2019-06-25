США оставляют открытой дверь для переговоров с Ираном - Болтон

Вашингтон открыт к переговорам с Тегераном, но он должен войти в "открытую для него дверь" и начать их, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Президент оставил открытой дверь для реальных переговоров... Все, что нужно сделать Ирану - это зайти в открытую дверь", - сказал Болтон во вторник на пресс-конференции в Иерусалиме, трансляцию которой вели израильские СМИ.

США остаются готовыми к переговорам с Ираном несмотря на то, что днем ранее Вашингтон ввел новые санкции в отношении Ирана, подчеркнул советник американского президента.

По его словам, признаков того, что Иран "принял стратегическое решение отказаться от ядерного оружия и готов открыть реалистичные переговоры, чтобы подтвердить это решение" нет.

Накануне Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

Он пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Также США ввели санкции в отношении иранских военачальников, в том числе против командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана.

Во вторник в Иерусалиме начались переговоры Болтона, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата по Сирии.