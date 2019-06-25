Безопасность Израиля должна обеспечиваться с учетом интересов других стран региона - Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что безопасность Израиля должна обеспечиваться с учетом интересов других стран региона.

Он заявил об этом на церемонии открытия трехсторонней встречи по Сирии, в которой, наряду с Патрушевым, участвуют помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

"Мы понимаем те озабоченности, которые есть у Израиля, и хотим, чтобы те угрозы, которые существуют, были ликвидированы, чтобы безопасность Израиля была осуществлена, для нас это очень важно", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"В то же время надо помнить те национальные интересы других региональных государств, которые у них существуют", - подчеркнул Патрушев.

"Если мы не будем видеть, знать, считаться с ними, я сомневаюсь, что мы сможем достичь конкретного результата", - добавил он.

По словам Патрушева, Россия проводит совместные с Ираном мероприятия по борьбе с терроризмом. "У нас есть взаимная возможность влиять друг на друга, и мы имеем возможность слушать друг друга", - констатировал он.