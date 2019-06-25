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Дальнее зарубежье 25.06.2019 11:29

Безопасность Израиля должна обеспечиваться с учетом интересов других стран региона - Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что безопасность Израиля должна обеспечиваться с учетом интересов других стран региона.

Он заявил об этом на церемонии открытия трехсторонней встречи по Сирии, в которой, наряду с Патрушевым, участвуют помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

"Мы понимаем те озабоченности, которые есть у Израиля, и хотим, чтобы те угрозы, которые существуют, были ликвидированы, чтобы безопасность Израиля была осуществлена, для нас это очень важно", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"В то же время надо помнить те национальные интересы других региональных государств, которые у них существуют", - подчеркнул Патрушев.

"Если мы не будем видеть, знать, считаться с ними, я сомневаюсь, что мы сможем достичь конкретного результата", - добавил он.

По словам Патрушева, Россия проводит совместные с Ираном мероприятия по борьбе с терроризмом. "У нас есть взаимная возможность влиять друг на друга, и мы имеем возможность слушать друг друга", - констатировал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПАТРУШЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]