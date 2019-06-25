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Карабахский конфликт 25.06.2019 11:09

США довольны итогами встречи глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху в Вашингтоне - посол в Баку

Вашингтон организовал встречу глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна для содействия мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил посол США в Баку Ли Литценбергер.

«Мы рады, что переговоры Мамедъярова и Мнацаканяна (20 июня – ИФ) были проведены в США. Целью встречи было поддержать продолжение переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта»,- заявил во вторник журналистам Литценбергер.

Он также выразил удовлетворение тем, что Мамедъяров и Мнацаканян договорились о проведении в ближайшее время очередной встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Ф.Исазаде

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Тэги: США, КАРАБАХ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]