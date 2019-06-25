США довольны итогами встречи глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху в Вашингтоне - посол в Баку

Вашингтон организовал встречу глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна для содействия мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил посол США в Баку Ли Литценбергер.

«Мы рады, что переговоры Мамедъярова и Мнацаканяна (20 июня – ИФ) были проведены в США. Целью встречи было поддержать продолжение переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта»,- заявил во вторник журналистам Литценбергер.

Он также выразил удовлетворение тем, что Мамедъяров и Мнацаканян договорились о проведении в ближайшее время очередной встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Ф.Исазаде