США продолжат совместную работу с Казахстаном для продвижения общих интересов в Центральной Азии - Трамп

Президент США Дональд Трамп в поздравительной телеграмме Касым-Жомарту Токаеву по случаю его избрания на пост президента Казахстана выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет укрепляться.
"За эти годы мы добились больших успехов в наших двусторонних отношениях, и я уверен, что дух нашего сотрудничества будет укрепляться. Отрадно, что американский бизнес продолжает открывать новые возможности для расширения экономического сотрудничества с Казахстаном", - пишет Трамп в телеграмме, выдержки из которой приведены в распространенном во вторник сообщении пресс-службы казахстанского президента.
Американский президент отметил, что США и впредь намерены продолжать совместную работу по продвижению расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.
"Соединенные Штаты ценят прочное партнерство с Казахстаном и продолжат работать с Вами и народом Казахстана для продвижения наших общих интересов в Центральной Азии и на глобальном уровне. Желаю Вам всяческих успехов в Вашей работе", - говорится в поздравительном послании Трампа.
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