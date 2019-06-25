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Дальнее зарубежье 25.06.2019 11:46

США продолжат совместную работу с Казахстаном для продвижения общих интересов в Центральной Азии - Трамп

Президент США Дональд Трамп в поздравительной телеграмме Касым-Жомарту Токаеву по случаю его избрания на пост президента Казахстана выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет укрепляться.

"За эти годы мы добились больших успехов в наших двусторонних отношениях, и я уверен, что дух нашего сотрудничества будет укрепляться. Отрадно, что американский бизнес продолжает открывать новые возможности для расширения экономического сотрудничества с Казахстаном", - пишет Трамп в телеграмме, выдержки из которой приведены в распространенном во вторник сообщении пресс-службы казахстанского президента.

Американский президент отметил, что США и впредь намерены продолжать совместную работу по продвижению расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

"Соединенные Штаты ценят прочное партнерство с Казахстаном и продолжат работать с Вами и народом Казахстана для продвижения наших общих интересов в Центральной Азии и на глобальном уровне. Желаю Вам всяческих успехов в Вашей работе", - говорится в поздравительном послании Трампа.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАМП, ТОКАЕВ, ПОРЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]