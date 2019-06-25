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Дальнее зарубежье 25.06.2019 12:03

США предметно ознакомят союзников по НАТО с политикой в отношении Ирана - Пентагон

На совещании министров обороны стран НАТО США планируют подробно ознакомить своих союзников с новыми данными, касающимися состояния отношений с Ираном, сообщила журналистам исполняющая обязанности помощника шефа Пентагона Кэтрин Уилбаргер.

"Мы готовы предоставить обновленную информацию своим союзникам", - заявила Уилбаргер.

Она добавила: "Для министерства обороны и американского правительства очень важно, чтобы мы были уверены в том, что союзники знали о нашей полной прозрачности в этом вопросе".

Ранее сообщалось, что в качестве важнейшей темы на совещании будет обсуждаться вопрос о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Очередной виток обострения в отношениях США и Ирана наступил после того, как иранские ПВО сбили американский беспилотник, который, по их информации, находился в воздушном пространстве Ирана.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, НАТО, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]