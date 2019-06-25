США предметно ознакомят союзников по НАТО с политикой в отношении Ирана - Пентагон

На совещании министров обороны стран НАТО США планируют подробно ознакомить своих союзников с новыми данными, касающимися состояния отношений с Ираном, сообщила журналистам исполняющая обязанности помощника шефа Пентагона Кэтрин Уилбаргер.

"Мы готовы предоставить обновленную информацию своим союзникам", - заявила Уилбаргер.

Она добавила: "Для министерства обороны и американского правительства очень важно, чтобы мы были уверены в том, что союзники знали о нашей полной прозрачности в этом вопросе".

Ранее сообщалось, что в качестве важнейшей темы на совещании будет обсуждаться вопрос о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Очередной виток обострения в отношениях США и Ирана наступил после того, как иранские ПВО сбили американский беспилотник, который, по их информации, находился в воздушном пространстве Ирана.