Дрон-шпион в облике птицы создали в России

Беспилотник в форме птицы, предназначенный для разведки и высокоточного целеуказания наземных объектов, представили на форуме "Армия-2019", передает корреспондент "Интерфакса".

"Предназначен для высокоточного определения координат разведывательных наземных объектов интегральным дальномерным методом с использованием лазерного дальномера-целеуказателя и Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в презентации на стенде Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Сообщается, что аппарат способен автономно находиться в воздухе до 40 минут с дальностью полёта до 20 км. Он способен распознавать наземные цели до 10 метров.

На выставке аппарат представлен в облике большой совы с крыльями и хвостом. Но, по данным разработчиков, подобный беспилотник может быть создан также в форме сокола и других пернатых.