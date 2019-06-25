Дрон-шпион в облике птицы создали в России

Беспилотник в форме птицы, предназначенный для разведки и высокоточного целеуказания наземных объектов, представили на форуме "Армия-2019", передает корреспондент "Интерфакса".
"Предназначен для высокоточного определения координат разведывательных наземных объектов интегральным дальномерным методом с использованием лазерного дальномера-целеуказателя и Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в презентации на стенде Военного инновационного технополиса "ЭРА".
Сообщается, что аппарат способен автономно находиться в воздухе до 40 минут с дальностью полёта до 20 км. Он способен распознавать наземные цели до 10 метров.
На выставке аппарат представлен в облике большой совы с крыльями и хвостом. Но, по данным разработчиков, подобный беспилотник может быть создан также в форме сокола и других пернатых.
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