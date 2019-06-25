Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0272 GBR   2.1676 TRY   0.2933

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.90 0.47 Brent 64.86 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.06.2019 12:16

Дрон-шпион в облике птицы создали в России

Беспилотник в форме птицы, предназначенный для разведки и высокоточного целеуказания наземных объектов, представили на форуме "Армия-2019", передает корреспондент "Интерфакса".

"Предназначен для высокоточного определения координат разведывательных наземных объектов интегральным дальномерным методом с использованием лазерного дальномера-целеуказателя и Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в презентации на стенде Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Сообщается, что аппарат способен автономно находиться в воздухе до 40 минут с дальностью полёта до 20 км. Он способен распознавать наземные цели до 10 метров.

На выставке аппарат представлен в облике большой совы с крыльями и хвостом. Но, по данным разработчиков, подобный беспилотник может быть создан также в форме сокола и других пернатых.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕСПИЛОТНИК, ПТИЦА


Похожие новости


Путин обсудил с представителями НАМИ планы по серийному производству беспилотного автомобиля "Шатл" Принадлежность сбитого ВВС Турцией беспилотника пока неясна - Матвиенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]