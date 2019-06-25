Китайский банк, вовлеченный в дело о нарушении санкций против КНДР, может потерять доступ к рынку США - СМИ

Один из китайских банков может лишиться доступа к американской финансовой системе в связи с нарушением им предписаний властей США, выданных в рамках расследования дела о нарушении режима санкций в отношении Северной Кореи, пишет газета The Washington Post.

Суд округа Колумбия заявил о нарушениях, допущенных тремя китайскими банками, причем один из этих фининститутов обвиняется в нарушении закона о противодействии терроризму в США.

В заявлении суда нет названий банков, однако судебные материалы указывают на то, что речь идет о деле 2017 года, в рамках которого Минюст США расследовал связи Bank of Communications, China Merchants Bank и Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) с гонконгской компанией, обвиняемой в отмывании более $100 млн для находящегося под санкциями США северокорейского Foreign Trade Bank.

По данным Washington Post, под угрозой потери доступа к американской финансовой системе оказался SPDB, девятый по объему активов банк Китая. Активы SPDB составляют порядка $900 млрд, и по этому показателю банк сопоставим с американским Goldman Sachs.

SPDB не имеет подразделений в США, однако имеет американские счета, которые использует для проведения транзакций в долларах. Судебное решение означает, что генеральный прокурор США Уильям Барр и министр финансов США Стивен Мнучин могут в любой момент ввести запрет на проведение банком транзакций в долларах - это нанесет огромный урон банку или даже станет для него "смертным приговором", отмечают эксперты.

Акции Bank of Communications потеряли в цене 2,7% по итогам торгов в Шанхае во вторник, China Merchants Bank - подешевели на 4,4%, SPDB - на 2,6%.