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Дальнее зарубежье 25.06.2019 11:27

Китайский банк, вовлеченный в дело о нарушении санкций против КНДР, может потерять доступ к рынку США - СМИ

Один из китайских банков может лишиться доступа к американской финансовой системе в связи с нарушением им предписаний властей США, выданных в рамках расследования дела о нарушении режима санкций в отношении Северной Кореи, пишет газета The Washington Post.

Суд округа Колумбия заявил о нарушениях, допущенных тремя китайскими банками, причем один из этих фининститутов обвиняется в нарушении закона о противодействии терроризму в США.

В заявлении суда нет названий банков, однако судебные материалы указывают на то, что речь идет о деле 2017 года, в рамках которого Минюст США расследовал связи Bank of Communications, China Merchants Bank и Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) с гонконгской компанией, обвиняемой в отмывании более $100 млн для находящегося под санкциями США северокорейского Foreign Trade Bank.

По данным Washington Post, под угрозой потери доступа к американской финансовой системе оказался SPDB, девятый по объему активов банк Китая. Активы SPDB составляют порядка $900 млрд, и по этому показателю банк сопоставим с американским Goldman Sachs.

SPDB не имеет подразделений в США, однако имеет американские счета, которые использует для проведения транзакций в долларах. Судебное решение означает, что генеральный прокурор США Уильям Барр и министр финансов США Стивен Мнучин могут в любой момент ввести запрет на проведение банком транзакций в долларах - это нанесет огромный урон банку или даже станет для него "смертным приговором", отмечают эксперты.

Акции Bank of Communications потеряли в цене 2,7% по итогам торгов в Шанхае во вторник, China Merchants Bank - подешевели на 4,4%, SPDB - на 2,6%.

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Тэги: КИТАЙ, США, БАНКИ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]