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Дальнее зарубежье 25.06.2019 11:27

Посол США в Афганистане призвал "Талибан" не угрожать журналистам

Угрозы журналистам не помогут движению "Талибан" в достижении политических целей, заявил посол США в Афганистане Джон Басс, комментируя угрозы расправой афганским СМИ со стороны талибов.

"Мы призываем талибов прекратить угрожать афганским журналистам. Больше насилия в отношении журналистов или гражданских лиц не принесет Афганистану безопасности и новых возможностей, равно как и не поможет талибам достичь своих политических целей", - написал Басс во вторник в своем твиттере.

Талибы заявили, что готовы к нападениям на СМИ, если те не прекратят рекламную кампанию, направленную против движения "Талибан", сообщило накануне агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя талибов Кари Юсуфа Ахмади.

"Если радио, телевидение и другие СМИ не прекратят свои дьявольские действия за неделю, талибы прекратят рассматривать эти организации как СМИ", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Те СМИ, которые откажутся прислушиваться к талибам, будут рассматриваться как "шпионские вражеские центры и будут атакованы как военные цели", отметил пресс-секретарь.

Он заявил, что под видом коммерческой рекламы СМИ распространяют контент, оскорбляющий и порочащий талибов.

На протяжении многих лет государственные и частные СМИ в Афганистане распространяют оплачиваемую правительством Афганистана рекламу, в которой жителей страны призывают сотрудничать с властями против талибов, отмечает ЭФЭ.

Так, например, в одном из роликов показана группа мятежников, планирующая заложить бомбу вблизи школы. Женщина с детьми, заметившая это, сообщает о происходящем органам безопасности, и талибов задерживают.

Афганистан считается одной из самых опасных стран для журналистов. В 2018 году в Афганистане погибли 20 работников СМИ, еще 20 получили ранения в результате инцидентов, связанных с их работой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]