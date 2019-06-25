Возвращаемая первая ступень ракеты Falcon Heavy при посадке упала в Атлантику

Неудачей завершилась попытка управляемой посадки на плавучую платформу в Атлантике многоразовой первой ступени американской ракеты Falcon Heavy, стартовавшей ранее во вторник на орбиту, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Ступень при посадке на платформу Of Course I Still Love You, находившуюся вблизи Флориды, упала в океан.
Перед запуском ракеты основатель SpaceX Илон Маск сказал, что оценивает шансы на успешную посадку приблизительно в 50% из-за большой скорости, с которой первая ступень возвращается на Землю. Она летела со скоростью в четыре раза быстрее пули.
Тем временем два многоразовых боковых ускорителя первой ступени совершили успешную посадку на площадке на космодроме на мысе Канаверал.
Американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с 24 спутниками в интересах вооруженных сил США и NASA в 10:30 во вторник стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Третий по счету запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy Илон Маск назвал самым сложным за всю историю компании. Ракете предстояло доставить спутники сразу на три разные орбиты.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Азербайджан привлек юрисконсульта для международной оценки незаконности добычи цветных металлов на оккупированных территориях в Карабахе
Число международных авиапассажиров в Китае в мае выросло на 18,7%
Белоруссия надеется возобновить экспорт нефти собственной добычи по "Дружбе" в конце июня - Белнефтехим
Золото подорожало до максимума за шесть лет - почти до $1440 за унцию
Отельеры Грузии предложили пустить для россиян шатлы из Баку
Пожар произошел в жилом блоке СПБУ «Хазар-1» - МЧС Азербайджана
Итальянские Милан и Кортина примут зимнюю Олимпиаду 2026 года
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце сентября состоится презентация сайта «Мультикультуральный Азербайджан»
Ежедневные платежи стали ближе с AtaNet
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) провел акцию по сдаче крови
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви