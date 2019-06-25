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Дальнее зарубежье 25.06.2019 13:03

Возвращаемая первая ступень ракеты Falcon Heavy при посадке упала в Атлантику

Неудачей завершилась попытка управляемой посадки на плавучую платформу в Атлантике многоразовой первой ступени американской ракеты Falcon Heavy, стартовавшей ранее во вторник на орбиту, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ступень при посадке на платформу Of Course I Still Love You, находившуюся вблизи Флориды, упала в океан.

Перед запуском ракеты основатель SpaceX Илон Маск сказал, что оценивает шансы на успешную посадку приблизительно в 50% из-за большой скорости, с которой первая ступень возвращается на Землю. Она летела со скоростью в четыре раза быстрее пули.

Тем временем два многоразовых боковых ускорителя первой ступени совершили успешную посадку на площадке на космодроме на мысе Канаверал.

Американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с 24 спутниками в интересах вооруженных сил США и NASA в 10:30 во вторник стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Третий по счету запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy Илон Маск назвал самым сложным за всю историю компании. Ракете предстояло доставить спутники сразу на три разные орбиты.

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Тэги: США, РАКЕТА, СТУПЕНЬ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]