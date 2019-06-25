Группа активистов с украинскими и грузинскими флагами протестует в Страсбурге против возвращения делегации РФ в ПАСЕ

У здания ПАСЕ в Страсбурге собралось 17 человек, которые выступают против возвращения России в Ассамблею, передает корреспондент "Интерфакса".
Таким образом они решили встретить членов российской делегации, которые, как ожидается, во вторник войдут в здание ПАСЕ после пятилетнего перерыва.
Протестующие держат украинский и грузинский флаги и на английском хором выкрикивают речевки антироссийского содержания, а также свистят в свистки.
В руках у них плакаты с обвинениями в адрес России за действия в отношении Украины и Грузии.
Протестующие стоят на проспекте Европы, напротив здания ПАСЕ, и не мешают проходить гостям и сотрудникам ассамблеи в здание.
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